Turchia: esplosione a Istanbul, avviata indagine e imposto divieto di pubblicazione

- L'ufficio del procuratore capo di Istanbul ha avviato un'indagine sull'esplosione avvenuta oggi nel centro di Istanbul, in Turchia, che ha causato almeno quattro morti e 38 feriti. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale “Anadolu”, la Procura generale ha nominato cinque pubblici ministeri di seguire le indagini. Inoltre, la Corte penale di Istanbul ha emesso un divieto di trasmissione per tutte le notizie audio-visive e per i social network relativi all'esplosione, avvenuta lungo il viale Istiklal, nel distretto di Beyoglu, un luogo generalmente molto affollato e non lontano da piazza Taksim, frequentata da tanti turisti. (Res)