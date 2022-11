Milano: ubriaco al pronto soccorso del San Giuseppe aggredisce un Carabiniere, denunciato 24 enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, a Milano, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti presso l'ospedale San Giuseppe in aiuto del personale sanitario, bersagliato da un 24enne milanese che, in evidente stato di ubriachezza, pretendeva che fossero prestate immediate cure mediche a una sua conoscente, da lui accompagnata al pronto soccorso. Sul posto i militari hanno cercato di indirizzare il soggetto verso l'uscita, tentando invano un colloquio distensivo ma il giovane ha iniziato a inveire anche nei loro confronti per poi scagliarsi contro uno dei Carabinieri che è riuscito a bloccarlo in sicurezza. L'uomo è stato identificato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. (Com)