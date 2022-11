Turchia: Erdogan, sei morti e 53 feriti nell’esplosione a Istanbul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ salito a sei morti e 53 feriti il bilancio provvisorio dell’esplosione avvenuta oggi nel centro di Istanbul, in Turchia. Lo ha detto il presidente Recep Tayyip Erdogan parlando alla nazione in diretta televisiva. L'esplosione è avvenuta lungo il viale Istiklal, nel distretto di Beyoglu, un luogo generalmente molto affollato e non lontano da piazza Taksim, frequentata da tanti turisti. Il bilancio precedente fornito dalle autorità turche era di quattro morti e 38 feriti. "Voglio assicurare alla nostra nazione che gli autori saranno puniti come meritano. Le unità pertinenti del nostro Stato continuano a lavorare per scoprire i responsabili di questo perfido attacco", ha aggiunto Erdogan. (Res)