Lazio 2023: Zingaretti, Conte e Calenda sbagliano, distrutta alleanza

"Agenzia Nova festeggia i suoi primi 20 anni e a nome della Regione Lazio desidero rivolgere i miei auguri al suo direttore e a tutti i giornalisti, operatori e tecnici" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- Per il campo largo, in vista delle prossime elezioni regionali del Lazio, "Conte ha sbagliato, perché ha fatto pesare la politica nazionale nelle vicende dei territori, come pure Calenda che ha sempre questo piglio di dire che l'unità la si fa attorno a lui": così "distruggiamo l'alleanza". Lo ha detto il deputato del Pd e presidente uscente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a "Mezz'ora in più" su Rai 3. Un governo "la prima cosa che si augura è dividere le opposizioni così la maggioranza è più forte. La destra gioca a palla con noi e hanno vinto le elezioni", ha concluso Zingaretti. (Rer)