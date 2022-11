Usa-Australia: incontro Biden-Albanese, focus su Indo-Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato oggi il primo ministro dell’Australia, Anthony Albanese, a Phnom Penh, in Cambogia, a margine del Vertice dell’Asia orientale (Eas). I due leader hanno avuto un colloquio in cui l’Indo-Pacifico e la sicurezza sono stati i temi centrali. È quanto emerge da una nota della Casa Bianca. Biden e Albanese hanno parlato anche della cooperazione nell’ambito dell’alleanza Aukus, di cui fanno parte insieme al Regno Unito, e del Quad, il Dialogo quadrilaterale di sicurezza comprendente il Giappone e l’India, il cui prossimo vertice, nel 2023, sarà ospitato dall’Australia. Biden ha ringraziato Albanese per il sostegno australiano “nell’imporre costi alla Russia per la guerra non provocata all’Ucraiana”. I due leader hanno sottolineato che è “imperativo” mantenere la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan. Tra i temi del colloquio anche la crisi climatica e la transizione energetica. (Was)