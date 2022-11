Turchia: Erdogan, da prime indicazioni esplosione Istanbul è attacco terroristico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime informazioni disponibili sull'esplosione avvenuta oggi nel centro di Istanbul, in Turchia, costata la vita ad almeno sei persone, portano alla pista dell’attacco terroristico. Lo ha detto il presidente Recep Tayyip Erdogan parlando alla nazione in diretta televisiva. “Sarebbe sbagliato se dicessimo con certezza che si tratta di terrorismo, ma i primi sviluppi, le prime informazioni che ci ha dato il governatore (di Istanbul, Ali Yerlikaya) indicano la pista del terrore”, ha detto Erdogan. “Auguro la misericordia di Dio ai nostri fratelli morti nell'attentato dinamitardo avvenuto oggi alle 16:20 (le 14:20 italiane) in viale Istiklal e auguro una pronta guarigione ai nostri feriti", ha aggiunto Erdogan. (Res)