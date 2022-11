Romania: ministro Energia, nuova centrale di Petromidia dotata di tecnologia cogenerazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova centrale di Petromidia, in Romania, avrà la più moderna tecnologia di cogenerazione e fornirà l'elettricità e il vapore tecnologico necessari per le attività della piattaforma. Lo ha affermato il ministro dell'Energia romeno Virgil Popescu. "Investiamo nello sviluppo del sistema energetico e, allo stesso tempo, nell'ammodernamento delle comunità locali. Uno di questi progetti è quello della nuova centrale di cogenerazione a Petromidia, che sarà completata il prossimo anno. Le turbine a gas sono state consegnate oggi e i lavori sul sito sono in fase avanzata. La centrale da 80 MW sulla piattaforma Petromidia sarà dotata della più moderna tecnologia di cogenerazione e fornirà l'elettricità e il vapore tecnologico necessari" per l'impianto, ha scritto il ministro. La nuova unità per la produzione combinata di energia elettrica ed energia termica è un progetto che rientra ta gli investimenti che saranno effettuati dal Fondo per gli investimenti energetici kazako-romeno (Kreif).(Rob)