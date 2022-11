Pd: Zingaretti, escano candidature con piattaforme, siamo unico partito non personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Anche a causa della pandemia abbiamo capito quanto sia necessaria una informazione fatta da professionisti, come ad Agenzia Nova, che ci tiene costantemente aggiornati" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretariodel Partito Democratico

20 luglio 2021

- Per la segreteria del Pd escano le candidature con delle piattaforme. "Il mio candidato preferito alla segreterie del Pd lo annuncerò quando vedrò le piattaforme". Lo ha detto il deputato del Pd e presidente uscente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a "Mezz'ora in più" su Rai 3. "Io mi candidai con una piattaforma fondata su tre pilastri - ha aggiunto -. Darò una mano a chi si candiderà ma non so chi ci sarà e non partecipo al gioco dei nomi, visto la delicatezza del tema. Prima di dire Tizio, Caio e Sempronio bisogna sapere da Schlein, Ricci, De Micheli, Bonaccini, Orlando e Nardella, cosa pensano sul motivo della sconfitta e come ci rimettiamo in piedi. Restiamo l'unico partito non personale - ha sottolineato Zingaretti -. I partiti personali sono una patologia della democrazia che rischiano di anteporre il destino di qualcuno a quelli del paese. Quello che chiedo adesso sono nomi e piattaforme". Per Zingaretti la priorità non è il congresso, ma "dobbiamo organizzare al più presto l'opposizione in Italia, perché ora gli unici che la stanno facendo sono gli studenti. Non possiamo parlare di un congresso che verrà senza guardare alla quotidianità di quella che deve essere l'opposizione", ha concluso Zingaretti.(Rer)