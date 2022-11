Terrorismo: Calderoli, minaccia continua ad esistere, ricordiamo vittime Bataclan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sette anni fa la terribile notte degli attentati islamici a Parigi con la strage del Bataclan, una notte di sangue e orrore che non possiamo mai smettere di ricordare". Lo dichiara il Ministro degli Affari regionali e delle autonomie, Roberto Calderoli, che aggiunge: "Ricordiamo con una preghiera tutti quei morti, e la nostra giovane connazionale Valeria Solesin. Ma in questa data simbolica ricordiamo tutte le donne e gli uomini trucidati nei successivi attentati islamici in Europa, in tutte le altre stragi dell'Isis a Nizza, Bruxelles, Barcellona, Manchester, e Londra. Ricordandoci - aggiunge - che la minaccia terroristica islamica continua ad esistere, come dimostrano i recenti arresti di foreign fighters, e ci obbliga a tenere sempre alta l'attenzione, anche a casa nostra", conclude il ministro.(Rin)