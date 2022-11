Turchia: Foti (Fd'I), immagini terribili che non vorremmo mai vedere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Massima vicinanza al popolo turco e ai familiari delle vittime dell'attacco terroristico di oggi, in pieno centro a Istanbul". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, che aggiunge: "Seguiamo con attenzione e apprensione le notizie che arrivano in tempo reale dalla Turchia dove purtroppo si registrano, allo stato, almeno sei morti e oltre cinquanta feriti. Immagini terribili che non vorremmo mai vedere".(Rin)