Rifiuti: Ama, a Roma raccolte 180 tonnellate di ingombranti (2)

- "In questo penultimo appuntamento del 2022 molti cittadini, che ringraziamo per la collaborazione, hanno nuovamente approfittato dell'occasione per smaltire tutti quei materiali che, per dimensioni o tipologia, non devono assolutamente essere gettati nei cassonetti stradali – sottolinea il vicedirettore di Ama Emiliano Limiti presente questa mattina alla postazione di via Anagnina –. Siamo quotidianamente impegnati, anche attraverso queste iniziative, nel contrastare gli scarichi abusivi su suolo pubblico, comportamenti gravemente scorretti che generano oltre che degrado anche costi supplementari per l'azienda e quindi per tutta la collettività". Tutti i materiali raccolti verranno come sempre avviati alle rispettive filiere di recupero. In alcune ecostazioni, poi, grazie alla presenza dei volontari di associazioni, cooperative sociali e organizzazioni del terzo settore che promuovono progetti e iniziative volte al riutilizzo dei beni, i cittadini hanno potuto consegnare anche libri usati, vecchie biciclette o parti di esse, ausili e protesi sanitarie, vecchi cellulari e tablet, giocattoli e articoli per l'infanzia. (segue) (Com)