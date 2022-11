Usa: ribadito impegno nella partnership con Giappone e Corea del Sud, focus su sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud hanno riaffermato l’impegno nella partnership trilaterale oggi a Phnom Penh, in Cambogia. Lo riferisce la Casa Bianca dopo l’incontro tra il presidente statunitense, Joe Biden, l’omologo sudcoreano Yoon Suk-yeol e il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, a margine del Vertice dell’Asia orientale (Eas). I leader hanno concordato di lavorare nel formato trilaterale a tutti i livelli di governo per attuare la visione condivisa di un Indo-Pacifico “libero e aperto, inclusivo, resiliente e sicuro”. La “dichiarazione di Phnom Penh” si articola in tre capitoli, il primo dei quali dedicato alla sicurezza. A questo proposito i tre leader hanno innanzitutto condannato il numero senza precedenti di lanci di missili balistici, anche intercontinentali, da parte della Corea del Nord quest’anno, “che rappresentano una grave minaccia per la pace e la sicurezza nella Penisola coreana e oltre”, e ribadito l’impegno per la completa denuclearizzazione della Penisola in conformità con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, esortando Pyongyang al rispetto dei suoi obblighi. “Un test nucleare della Corea del Nord sarebbe accolto con una risposta forte e risoluta da parte della comunità internazionale”, hanno avvertito, aggiungendo però che “la via del dialogo resta aperta”. Biden, riferendosi al rafforzamento della deterrenza, ha assicurato che “l’impegno degli Stati Uniti a difendere il Giappone e la Corea del Sud è ferreo e sostenuto dall’intera gamma di capacità, compreso il nucleare”. È intenzione comune, inoltre, condividere i dati di allerta missilistica in tempo reale. (segue) (Was)