Usa: ribadito impegno nella partnership con Giappone e Corea del Sud, focus su sicurezza (2)

- I tre leader hanno ribadito la condanna della Russia per la guerra di aggressione contro l’Ucraina “che ha scosso le fondamenta dell’ordine internazionale”, per gli attacchi contro i civili e per le minacce nucleari, respingendo l’accusa di Mosca sulla preparazione di una “bomba sporca” da parte ucraina. È stata ribadita anche l’opposizione “a qualsiasi tentativo unilaterale di cambiare lo status quo nelle acque dell’Indo-Pacifico”. Biden Kishida e Yoon hanno sottolineato che “le loro posizioni di base su Taiwan rimangono invariate” e che il mantenimento della pace e della stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan è un “elemento indispensabile di sicurezza e prosperità nella comunità internazionale”. (segue) (Was)