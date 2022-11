Usa: ribadito impegno nella partnership con Giappone e Corea del Sud, focus su sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo capitolo è dedicato alla crescita della partnership regionale, per la quale i tre Paesi si sono impegnati a una stretta collaborazione con l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), riconoscendone la centralità nella regione. Hanno anche assicurato il loro sostegno all’Asean nello sforzo di risolvere la crisi in Myanmar, condannando il colpo di Stato militare. Inoltre, sono stati assicurati impegni per la sottoregione del Mekong e per i Paesi insulari del Pacifico. Il terzo e conclusivo capitolo ha per oggetto la prosperità economica, la leadership tecnologica e la crisi climatica e annuncia l’avvio di “un dialogo fra i tre governi sulla sicurezza economica”. I tre Paesi lavoreranno, tra l’altro, per garantire catene di approvvigionamento sicure e resilienti, diversificare quelle dei minerali e dei semiconduttori, proteggere le infrastrutture critiche, elevare gli standard ambientali e sociali, promuovere l’innovazione e la diffusione di tecnologie emergenti tra cui l’intelligenza artificiale, l’informatica quantistica e le biotecnologie. (Was)