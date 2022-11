Lazio: D'Amato (Pd), piccoli Comuni sono energia positiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato questa mattina ha partecipato a Villa Borghese a Roma al meeting dei piccoli comuni del Lazio, organizzata dalla Regione Lazio in collaborazione con Legambiente Lazio. "Un'opportunità di promozione del nostro territorio e una vera energia positiva, un patrimonio rilevante per la coesione sociale, la tutela del territorio e dell'identità culturale. Ringrazio la delegata Cristiana Avenali, Legambiente, Anci, la Rete regionale parchi e soprattutto gli amministratori dei comuni vero avamposto delle istituzioni". Lo dichiara in una nota lo stesso assessore D'Amato (Pd).(Com)