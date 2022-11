Regno Unito: ministro Salute, "irragionevoli" richieste aumenti personale infermieristico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le richieste di aumenti del personale infermieristico nel Regno Unito "non sono né ragionevoli né abbordabili". Lo ha detto il ministro della Salute Steve Barclay, dopo che i membri del sindacato degli infermieri hanno votato a favore di uno sciopero. In un articolo pubblicato sull'edizione domenicale del quotidiano "The Telegraph", Barclay si è detto rattristato dall'azione sindacale proposta dal Royal College of Nursing (Rcn), che a suo avviso non è nel "miglior interesse di nessuno". Il ministro ha affermato che il premio salariale "è un aumento equilibrato", giusto "per infermieri e contribuenti". “Eppure l'Rcn chiede un massiccio aumento salariale del 17,6 per cento, un aumento che semplicemente non è né ragionevole né abbordabile. È circa tre volte il compenso medio che riceveranno tipicamente milioni di persone che lavorano sodo, inclusi molti lettori del 'Sunday Telegraph', che lavorano al di fuori del settore pubblico", ha spiegato. Aumenti di questo tipo andrebbero ad agire sull'inflazione, in un momento in cui "ci sforziamo di tenerla sotto controllo. A lungo termine avrà un impatto negativo sui redditi delle persone”. Barclay ha poi scritto che la sua porta "sarà sempre aperta" ai sindacati, dopo un incontro "costruttivo" con il segretario generale dell'Rcn, Pat Cullen, avvenuto in settimana. (Rel)