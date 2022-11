Migranti: Tajani, questione va affrontata subito a livello europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema dell’immigrazione va affrontato subito come Europa, intervenendo anche sul continente africano. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo oggi a “Mezz’ora in più”. Con i Paesi europei “abbiamo posto un problema politico”, perchè l’Italia ha settemila chilometri di costa che sono la frontiera meridionale dell’Europa. La questione dei migranti “ci tocca particolarmente”, ma come Italia “continuiamo ad accogliere con spirito di solidarietà” le persone in arrivo, ha aggiunto il ministro. “L’Europa oggi deve intervenire con un Piano Marshall per l’Africa” ma anche con una strategia a breve termine, ha detto Tajani. (Res)