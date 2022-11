Migranti: Tajani, nessun problema con la Francia da parte nostra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia non ha alcun problema con la Francia, ma da Parigi c'è stata "una risposta sproporzionata" sulla vicenda Ocean Viking. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo oggi a “Mezz’ora in più”. La Francia è parte dell’Unione europea, ha ricordato in questo senso Tajani, secondo cui ci sono porti sicuri anche in altri Paesi, non solo in Italia. Sul tema dei migranti, “nessuno vuole buttare benzina sul fuoco, ma non si può lasciare l’Italia da sola”. “Noi non abbiamo alcun problema con la Francia, sono i francesi che hanno reagito in maniera sproporzionata”, ha aggiunto il ministro, alludendo a possibili “problemi di politica interna” nel Paese vicino. (Res)