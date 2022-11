Migranti: Tajani, l'Italia ha sempre fatto la sua parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha sempre fatto la sua parte, ma adesso “poniamo il problema dell’immigrazione”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo oggi a “Mezz’ora in più”. La Francia doveva ricollocare sul proprio territorio nazionale un certo numero di migranti arrivati in Italia, ha spiegato il ministro, secondo cui di 90 mila persone arrivate, ottomila avrebbero dovuto venire accolti in altri Paesi Ue. Finora solo 117 sono stati accolti da altre nazioni europee, motivo per cui, secondo Tajani, “non siamo noi a non aver mantenuto gli impegni”. Le Ong devono svolgere “un ruolo non politico, dovrebbe servire a salvare persone in mare, non a fare i taxi”, ha detto poi il ministro, citando una relazione di Frontex sul tema. (Res)