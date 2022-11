Abruzzo: Marsilio, presto collegamenti ferroviari della Tua diretti a Roma-San Pietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo facendo crescere il servizio del trasporto ferroviario in Abruzzo e per l'Abruzzo verso la capitale della Repubblica. La corsa di prova di oggi realizzata dalla Tua servirà infatti ad avere treni diretti che partono dall'Abruzzo per portare i pellegrini fino in Vaticano e dal Vaticano riportarli in Abruzzo. Inoltre, sin dal prossimo anno, aumenteremo il servizio di collegamento verso Roma e lo renderemo più veloce rispetto alle attuali intollerabili 3 ore e 22 minuti." Lo ha detto il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, presenziando questa mattina a Roma alla corsa di prova del locomotore "Lupetto" per l'abilitazione alle corse lungo l'anello ferroviario dalla stazione Termini fino alla fermata San Pietro. (segue) (Gru)