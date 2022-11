Abruzzo: Marsilio, presto collegamenti ferroviari della Tua diretti a Roma-San Pietro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla presentazione hanno partecipato al test ferroviario anche il capo gabinetto della Regione Abruzzo, Massimo Verrecchia, il presidente di Tua, Gabriele De Angelis, e il direttore divisione ferroviaria Tua, Enrico Dolfi. "Il treno – ha spiegato Marsilio – è partito questa mattina da Lanciano, passando per Pescara, Avezzano, Tivoli, per arrivare a Roma Termini. Da qui farà anche la tratta Roma Termini - Roma San Pietro per prepararci al Giubileo nel 2025. La corsa di prova di oggi è utile ad acquisire le certificazioni di sicurezza necessarie e mantenere le autorizzazioni per poter esercitare la linea lungo questa tratta”. Nel frattempo “stiamo lavorando per potenziare la ferrovia sul tracciato abruzzese, fare i raddoppi selettivi necessari a velocizzare il treno attrezzato per poter esercire questa linea fino alla stazione Roma-San Pietro direttamente con la nostra azienda”, ha concluso. (Gru)