Migranti: Tajani, favorevoli a rinforzare il memorandum d’intesa con la Libia

- Il governo dell’Italia è favorevole a rafforzare il memorandum d’intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere sottoscritto con la Libia nel 2017. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo oggi a “Mezz’ora in più”. “Come si è investito per i campi profughi Turchia, con una scelta congiunta di tutta l’Unione Europea, così si potrebbe fare in Libia e in altri Paesi da dove partono (i migranti). Noi siamo favorevoli per rinforzare il memorandum che già abbiamo", ha detto Tajani, spiegando di aver "parlato a lungo" dell'argomento con la ministra degli Esteri libica, Najla el Mangoush, nella conversazione telefonica intercorsa lunedì scorso, 7 novembre. "Abbiamo da dare cinque motovedette della Guardia di Finanza per il controllo delle frontiere. Dobbiamo avere una linea più dura nei confronti dei mercanti di esseri umani. Questo deve essere frutto anche di accordi bilaterali”, ha detto il capo della diplomazia italiana. (Res)