Marche: De Poli (Udc), grazie a ministro Musumeci, necessario intervento strategico governo 

- "Ringraziamo il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, per la disponibilità e l'attenzione dimostrate nei confronti delle Marche, colpite da recenti calamità naturali”. Così il senatore Udc Antonio De Poli che, nelle scorse settimane, ha posto la questione sul tavolo dell’esecutivo a cui ha chiesto fondi e risorse economiche adeguate per garantire la ripartenza. “C’è bisogno di un intervento strategico del governo per dare risposte a questo territorio, a cittadini famiglie e imprese marchigiani”, ha concluso. (Rin)