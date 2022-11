Cambogia: Eas, focus su emancipazione donne, energia e volontariato per lo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 17mo Vertice dell’Asia orientale (Eas), tenutosi oggi a Phnom Penh, si è concluso con una dichiarazione della presidenza cambogiana sull’avanzamento dell’emancipazione delle donne, il rafforzamento della cooperazione energetica per la ripresa post Covid-19 e la promozione del volontariato per lo sviluppo sostenibile. L’emancipazione delle donne viene considerata fondamentale per il raggiungimento della stabilità economica e di una società inclusiva. A questo proposito vengono incoraggiate azioni per rafforzare l’alfabetizzazione informatica, colmare il divario di genere nelle scienze e nelle tecnologie, promuovere l’accesso al capitale finanziario. Per quanto riguarda la cooperazione nell’energia, il suo rafforzamento viene ritenuto una necessità, dal momento che la sicurezza energetica contribuisce in modo determinante al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e si sottolinea l’importanza della ricerca e del coinvolgimento del settore privato. (segue) (Fim)