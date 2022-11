Migranti: Tajani, nessun attacco a Francia e Germania, chiediamo più Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema dei migranti il governo dell’Italia non ha lanciato alcun attacco a Francia e Germania, ma al contrario chiede una maggiore cooperazione in Europa. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo oggi a “Mezz’ora in più”. “L’Europa deve affrontare la questione immigrazione a breve, medio e lungo termine. Non c’è solo il contrasto all’immigrazione selvaggia, bisogna fare un lavoro a lungo termine per risolvere il problema alla radice”, ha aggiunto Tajani, spiegando che l’Italia avanzerà una proposta al livello Europa per la verifica delle organizzazioni non governative e per il ricollocamento delle persone in base anche alla popolazione. “Bisogna vedere di che tipo di migranti si tratta. Il migrante economico è diverso rispetto all’ucraino che fugge dalle bombe”, ha aggiunto Tajani. (Res)