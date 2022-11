Migranti: Tajani, Ong non posso decidere la politica dell’Europa, servono regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea dovrebbe regolamentare le organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo oggi a “Mezz’ora in più”. “E’ chiaro che devono essere salvate le persone in mare, ma non vorrei che alcune Ong decidessero la politica migratoria dell’Europa, creando magari attriti tra diversi Stati”, ha detto Tajani. “Servirebbe una regolamentazione al livello europeo per le Ong”, ha detto ancora il ministro degli Esteri. (Res)