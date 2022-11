Migranti: Tajani, Italia non è porta d’ingesso d’Europa, ci sono altri porti sicuri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I porti sicuri per lo sbarco dei migranti non posso essere solo in Italia. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo oggi a “Mezz’ora in più”. “Quale è il porto sicuro? Sembra i porti sicuri siano solo italiani, ma c’è anche il porto tunisino, maltese e francese. Non è scritto da nessuna parte che tutti debbano venire in Italia. Non siamo la porta d’ingresso dell’Europa”, ha detto Tajani, sottolineando come gli italiani “sempre accolto immigrati di tutti tipi” mostrando sensibilità sulle questioni umanitarie. “Siccome queste persone vogliono venire in Europa, l’Italia non può da sola farsi carico di questo problema”, ha aggiunto Tajani.(Res)