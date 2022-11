Spagna: oltre 200 mila persone sfilano a Madrid in difesa della salute pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 200 mila persone, molte delle quali operatori sanitari, hanno sfilato oggi da diversi punti della città di Madrid in difesa della sanità pubblica. Con lo slogan "Madrid si alza per la salute pubblica". Contro il Piano di distruzione delle cure primarie" della regione, l'evento è stato organizzato dal movimento dei quartieri e delle città di Madrid, residenti che negli ultimi anni hanno inscenato proteste in diverse parti della regione in difesa dell'assistenza sanitaria pubblica, universale e di qualità. Sebbene l'evento abbia il sostegno di organizzazioni di quartiere, sindacati, partiti politici di sinistra, associazioni sanitarie e piattaforme di lavoratori, gli organizzatori hanno chiesto ai partecipanti di non portare bandiere identificative.(Spm)