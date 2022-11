Agroalimentare: Coldiretti, record export a 60 miliardi ma dilagano prodotti contraffatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “Settimana italiana della cucina nel mondo” apre con il record dell’export del cibo made in Italy che nel 2022 raggiunge la cifra vicino ai 60 miliardi in valore, se il trend di crescita del 14 per cento rispetto al 2021 sarà mantenuto anche negli ultimi mesi dell’anno. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi ai primi otto mesi dell’anno diffusa in occasione dell’avvio dell’appuntamento che si celebra quest’anno dal 14 al 20 novembre, dedicato al tema “Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la tutela del Pianeta”. La Germania resta il principale mercato di sbocco dell’alimentare in aumento del 14 per cento, davanti agli Stati Uniti, in salita del 20 per cento mentre – sottolinea la Coldiretti – la Francia si piazza al terzo posto ma mette a segno un tasso di crescita del 20 per cento. Risultati positivi – precisa la Coldiretti – anche nel Regno Unito con un +19 per cento che evidenzia come l’export tricolore si sia rivelato più forte della Brexit, dopo le difficoltà iniziali legate all’uscita dalla Ue. (segue) (Rin)