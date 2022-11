Agroalimentare: Coldiretti, record export a 60 miliardi ma dilagano prodotti contraffatti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Balzo a doppia cifra nelle esportazioni anche nella Turchia di Erdogan (+31 per cento) mentre è negativo il dato in Cina, con un calo del 24 per cento e in Russia, con un –11 per cento fra sanzioni e guerra. A trainare il made in Italy nel mondo – sostiene la Coldiretti – ci sono prodotti base come il vino, che guida la classifica dei prodotti più esportati, seguito dall’ortofrutta fresca. L’andamento sui mercati internazionali potrebbe però ulteriormente migliorare – sottolinea la Coldiretti – con una più efficace tutela nei confronti della “agropirateria” internazionale il cui valore è salito a 120 miliardi, anche sulla spinta della guerra che frena gli scambi commerciali con sanzioni ed embarghi e favorisce il protezionismo e moltiplica la diffusione di alimenti taroccati che non hanno nulla a che fare con il sistema produttivo nazionale. In testa alla classifica dei prodotti più “taroccati” secondo la Coldiretti ci sono i formaggi, a partire dal Parmigiano Reggiano e dal Grana Padano, con la produzione delle copie che ha superato quella degli originali. In tema di prodotti nazionali contraffatti, ricorda la Coldiretti, ci sono anche le imitazioni di provolone, gorgonzola, pecorino romano, asiago o fontina. Tra i salumi sono clonati i più prestigiosi, dal Parma al San Daniele, ma anche la mortadella Bologna o il salame cacciatore e gli extravergine di oliva o le conserve come il pomodoro San Marzano. (segue) (Rin)