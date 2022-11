Ucraina: ministro Energia, pronti a sequestrare asset compagnie non impegnate nello sforzo bellico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ucraino potrebbe continuare a sequestrare beni di società private in caso non sostengano gli sforzi bellici di Kiev. Lo ha affermato il ministro dell'Energia dell'Ucraina, German Galushchenko, in un'intervista al quotidiano "Financial Times". Tali misure sarebbero in ogni caso temporanee, ha aggiunto il ministro. Il governo ucraino sta monitorando se le società private e la loro gestione siano interamente focalizzate sul sostegno alle forze armate e all'economia del Paese, a fronte dell'invasione russa. "Dobbiamo sopravvivere, questo è il compito che ci riguarda tutti. Se le autorità statali si rendessero conto che qualcuno sta provando a giocare alcune partite separatamente per non raggiungere questo obiettivo", "sono certo che ci sarebbero delle decisioni”, ha detto Galushchenko. Il ministro ha però insistito sul fatto che le misure in questione non siano delle vere e proprie nazionalizzazioni, perché il passaggio sotto il controllo statale sarebbe temporaneo e progettato esclusivamente per sostenere l'economia in tempo di guerra. I proprietari vedrebbero i beni restituiti loro o riceverebbero un risarcimento, ha rilevato Galushchenko. (Rel)