Vaticano: Papa, perseverare è costruire il bene ogni giorno

- "La perseveranza: è costruire ogni giorno il bene". Lo ha detto Papa Francesco prima della recita dell'Angelus in Piazza San Pietro. "Perseverare è rimanere costanti nel bene, soprattutto quando la realtà attorno spinge a fare altro. Facciamo qualche esempio: so che pregare è importante, ma anch'io, come tutti, ho sempre molto da fare, e allora rimando. Oppure, vedo tanti furbi che approfittano delle situazioni, che 'dribblano' le regole, e smetto pure io di osservarle, di perseverare nella giustizia e nella legalità. Ancora: faccio un servizio nella Chiesa, per la comunità, per i poveri, ma vedo che tanta gente nel tempo libero pensa solo a divertirsi, e allora mi vien voglia di lasciar stare e di fare come loro. Perseverare, invece, è restare nel bene". Il Pontefice ha quindi osservato: "Non abbiamo nulla da temere, anche nelle vicende tristi e brutte della vita, nemmeno del male che vediamo attorno a noi, perché rimaniamo fondati nel bene". (Civ)