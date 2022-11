Israele: partito Yesh Atid, “Netanyahu guiderà un governo di distruzione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Yesh Atid, che sta per passare dal governo all’opposizione in Israele, afferma che il governo entrante guidato dal leader conservatore Benjamin Netanyahu è un "governo di distruzione". Poco dopo che Netanyahu ha ricevuto il mandato di formare il 37esimo governo israeliano, la formazione politica del primo ministro uscente Yair Lapid ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che oggi è "un giorno nero per la democrazia israeliana". Attaccando Netanyahu, sotto processo per accuse di corruzione, il partito Yesh Atid ha accusato il primo ministro designato di "ricattare i suoi complici", affermando che l’obiettivo della coalizione politica rivale "è salvare Netanyahu dal processo e riportare indietro lo Stato di Israele". Yesh Atid ha criticato il premier designato, i partiti di estrema destra e ultra-ortodossi con i quali formerà il prossimo governo israeliano di aver promosso un'agenda antidemocratica, che include una controversa riforma giudiziaria, la riduzione dei diritti Lgbt e l'intenzione di annullare le riforme religiose. “Non rinunceremo mai al nostro Paese e ai valori liberali e non permetteremo che il futuro dei nostri figli venga danneggiato: combatteremo uniti alla Knesset, nelle piazze e nelle strade fino a sostituire il governo della distruzione con il governo del cambiamento", afferma la dichiarazione. (Res)