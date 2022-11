Spagna: Sanchez sottolinea impegno governo per "armonia" in Catalogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti del gruppo Volkswagen-Seat e l'apertura del centro di progettazione di microchip di Cisco a Barcellona non sarebbero avvenuti "nella Catalogna del 2017". Lo ha affermato il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, in un'intervista al quotidiano "La Vanguardia", sottolineando i risultati della "scommessa" fatta dalle autorità per la riconciliazione e la convivenza nella regione. Sanchez ha ricordato poi come l'abrogazione proposta dall'esecutivo del reato di sedizione, che diventerà reato di disordini pubblici aggravati, è un passo verso l'armonia in Catalogna. "Una delle mie più grandi soddisfazioni come presidente è vedere che oggi in Catalogna prevale la convivenza e non i contrasti”, ha detto. (Spm)