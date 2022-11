Lazio 2023: Bettini (Pd), D'Amato buon candidato, da Calenda danni a unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di sostenere come Pd l'assessore Alessio D'Amato, "e soprattutto con questo schieramento politico, l'ho appresa dalle agenzie. Stimo D'Amato, è bravo ed è un buon candidato. Conte non ha aiutato. Quando si vuole un processo unitario non si pongono delle condizioni inderogabili". Lo ha detto Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Partito democratico, nel corso della trasmissione "Il caffè della domenica", su Radio 24. "Però l'esito poteva essere diverso, magari con lo stesso candidato ma con diverso schieramento politico. Si potevano fare le primarie, alle quali D'Amato aveva tantissime possibilità di vincere - ha aggiunto Bettini -. Calenda ha fatto dei danni forti al Pd e alla prospettiva unitaria del centrosinistra. Per fortuna in questo caso non era mio compito decidere, ora ci sarà l'organismo regionale che discuterà e ratificherà questa decisione". (Rer)