Scuola: sindacato Azione, rinnovo contratto docenti segnale concreto

- "Siamo soddisfatti del rinnovo del contratto dei docenti e del personale Ata. Il ministro dell'Istruzione Valditara ed il nuovo governo hanno dato, immediatamente, un segnale concreto al comparto della scuola". Lo dichiara in una nota il segretario nazionale del sindacato Azione Scuola, Lorenzo Bifulco. Per Natale "gli aumenti arriveranno direttamente in busta paga e saranno una boccata d'ossigeno fondamentale per questi lavoratori che contribuiscono alla crescita sociale e culturale del Paese", conclude. (Com)