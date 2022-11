Asean-Cina: al via negoziati per l’aggiornamento dell’accordo di libero scambio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è il principale partner commerciale dell’Asean e la seconda fonte di investimenti esteri diretti. Nel 2021, il commercio bidirezionale di merci ha raggiunto 669 miliardi di dollari, con un aumento su base annua del 29 per cento, mentre dalla Cina sono affluiti nell’area Asean investimenti esteri diretti per 13,6 miliardi di dollari, il 7,8 per cento dell’afflusso totale. Dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico fanno parte Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thailandia e Vietnam. La Cina è stata rappresentata al vertice di Phnom Penh dal primo ministro, Li Keqiang, che ha avuto anche un colloquio bilaterale con l’omologo cambogiano, Hun Sen. (Fim)