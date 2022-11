Iran: vasto incendio a Isfahan, almeno dieci feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un vasto incendio è scoppiato in una fabbrica di prodizione di olio nella città industriale, nella provincia di Isfahan, nell’Iran centrale. Lo riferisce l’agenzia di stampa semi-ufficiale “Tasnim”, spiegando che i vigili del fuoco sono giunti anche dalle città vicine per evitare che le fiamme si estendessero al complesso industriale limitrofo. Le fiamme “molte alte e ampie” sono "state contenute" dopo quattro ore e l'incendio è stato "completamente estinto", ha detto Mansour Shihfarosh, direttore generale dell’unità di crisi di Isfahan. Almeno dieci persone sono rimaste intossicate durante le operazioni di spegnimento delle fiamme. Non è ancora chiaro se l'incendio sia di origine dolosa o si sia trattato di un incidente. Secondo quanto dichiarato dalle autorità, le fiamme sono divampate quando la fabbrica era chiusa e non in attività. Circostanza, quest'ultima, che lascia aperta l'ipotesi del sabotaggio. (Res)