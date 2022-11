© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività di ispezione di un portale segnaletico, dalle 22:00 di mercoledì 16 alle 2:00 di giovedì 17 novembre, sarà chiusa la stazione di Civitavecchia sud, in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia. Lo comunica in una nota Autostrade, che in alternativa consiglia di utilizzare l'uscita di Civitavecchia nord. (Rer)