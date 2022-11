Legge Bilancio: Boccia (Pd), giù tasse sul lavoro e salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le Leggi di Bilancio si leggono, non si narrano. Fino ad oggi vedo solo una narrazione leghista tra un’improbabile flat tax che aumenterà sperequazioni e stimolo a ogni forma di evasione tra contanti per tutti e piccoli condoni". Così Francesco Boccia, senatore e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale del Partito democratico, in diretta su Sky Tg24. "Per una valutazione chiara - aggiunge - aspettiamo che trasmettano qualcosa al Parlamento ma non mi aspetto nulla di buono per lavoratori e imprese. In Italia serve una forte riduzione del costo fiscale del lavoro per dare risposte immediate ai cittadini sui salari che sono diminuiti di valore a causa di un'inflazione fuori controllo". Così come servono "misure sul lavoro, a partire dal salario minimo e dalle richieste già fatte dai sindacati. Invece, la maggioranza si arrampica tra una propaganda e l’altra. Se in economia fanno quello che hanno iniziato a fare su migranti e vicenda rave rischiano di portare fuori strada il Paese alla prima curva", conclude Boccia. (Rin)