- Le forze armate della Federazione Russa hanno liberato il villaggio di Mayorsk, in direzione di Donetsk. Lo ha reso noto oggi il ministero della Difesa russo. "Nella direzione di Donetsk, a seguito del successo delle azioni offensive delle truppe russe, il villaggio di Mayorsk è stato completamente liberato", ha affermato il ministero, secondo cui l'esercito russo ha anche "eliminato almeno 180 militari e mercenari" tra le fila ucraine nell'area di Luhansk. "Le perdite totali del nemico nella direzione di Kupyansk sono ammontate in un giorno a 110 militari, due carri armati, quattro veicoli corazzati da combattimento e altri sei veicoli", secondo il ministero, mentre altri 70 soldati del nemico sono stati uccisi in altri combattimenti in direzione di Chervonopopovka e nell'area di Stelmahovka. (Rum)