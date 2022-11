Australia-Cina: Albanese, colloquio con Li positivo e costruttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Australia, Anthony Albanese, ha definito “molto positiva” e “costruttiva” la “breve conversazione” avuta con l’omologo della Cina, Li Keqiang, a Phnom Penh, in Cambogia, a margine dei vertici dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). “Il principale tema della discussione che abbiamo avuto è stato l’imminente commemorazione del 50mo anno delle relazioni diplomatiche”, ha dichiarato Albanese in una conferenza stampa nella capitale cambogiana. Il premier australiano non si è espresso sulla possibilità che il colloquio preluda a un eventuale incontro col presidente Xi Jinping la prossima settimana a margine del G20 di Bali, in Indonesia. “È stato costruttivo. È stato positivo. Penso che sia una buona cosa che sia successo. Ho detto più volte riguardo al rapporto con la Cina che dovremmo cooperare dove possiamo e che il dialogo è sempre una buona cosa. Il dialogo di ieri sera è stato molto positivo con il premier Li e lo ringrazio per questo”, ha dichiarato.(Fim)