Pd: Boccia, congresso sia senza ipocrisie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "Il congresso non merita ipocrisie. Per dirla alla Robertson, non c’è pietà per le tirannie, le frodi e l’ipocrisia. E la reazione dei nostri elettori sarebbe impietosa se i gruppi dirigenti che hanno deliberatamente assunto scelte sbagliate pensassero di mascherarsi dietro operazioni congressuali di maquillage". Così Francesco Boccia, senatore e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale del Partito democratico, in diretta su Sky Tg24. Il Pd "non è un comitato elettorale o un partito di proprietà di qualcuno ma un'associazione fatta da centinaia di migliaia di persone dove i gruppi dirigenti passano, ma la comunità resta" aggiunge Boccia ribadendo che "chi pensa di nascondersi dietro altre alchimie per replicare gli errori commessi in passato, alimentando divisioni correntizie, sta già sbagliando di nuovo, questo sarà un congresso senza ipocrisie, in cui andrà detto tutto con chiarezza". (segue) (Rin)