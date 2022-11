Serbia: premier Brnabic, persiste la minaccia per l'incolumità del presidente Vucic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Persiste il pericolo per l'incolumità del presidente serbo Aleksandar Vucic, nonostante sia stato fermato il gruppo criminale che attentava alla sua vita. Lo ha affermato la premier serba Ana Brnabic, secondo cui "le menti" dietro il tentato omicidio di Vucic "sono ancora a piede libero". "Ancora una volta, ringrazio profondamente tutti i membri del nostro servizio di sicurezza perché hanno fatto tutto il possibile per proteggere la vita del nostro presidente", ha detto Brnabic a "Tv Prva". Il pericolo per Vucic non è passato, però: "Chi ha ordinato questo assassinio è ancora latitante, è fuori dalla portata dei nostri servizi statali". "Chi vuole destabilizzare la Serbia, chi vuole vedere la Serbia tornare al passato, colpirà per primo Aleksandar Vucic, e sfortunatamente questa è l'opzione più semplice per molti di coloro che vogliono che la Serbia sia un Paese debole", ha proseguito la premier. (segue) (Seb)