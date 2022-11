Serbia: premier Brnabic, persiste la minaccia per l'incolumità del presidente Vucic (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso Vucic nei giorni scorsi ha dichiarato di sapere il nome di chi doveva ucciderlo poiché i servizi segreti "hanno informazioni su chi avrebbe dovuto essere l'esecutore dell'assassinio". Vucic ha così commentato la testimonianza presso il Tribunale speciale di Belgrado, dell'imputato Srdjan Lalic il quale aveva dichiarato che il presidente serbo era uno degli obiettivi del famigerato clan criminale di Veljko Belivuk. Secondo il presidente serbo l'assassinio era stato pianificato per l'inaugurazione del monumento a Stefan Nemanja del gennaio 2021. Vucic ha detto che quel giorno, a causa della vasta area in cui si trovava, erano stati ingaggiati tutti i cecchini e le forze speciali a sua disposizione e che lui si era "rifiutato di indossare il giubbotto antiproiettile". "Se abbiamo portato il Paese al punto in cui dei criminali possono uccidere il capo dello Stato, allora questo dice tutto sul nostro lavoro", ha detto Vucic affermando che "lo Stato sta vincendo nella lotta alla mafia, ma che i problemi sono ancora tanti". (Seb)