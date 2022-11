Germania: ministra Interno Faeser favorevole a limite 10 mila euro per contanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell’Interno tedesca, Nancy Faeser, intende introdurre in Germania un limite a 10 mila euro per le transazioni in contanti. “In questo modo, si riduce il rischio che i patrimoni dei criminali vengano nascosti”, ha dichiarato la stessa Faeser. Intervistata dal quotidiano “Bild”, l’esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) ha aggiunto che questo limite al contante dovrebbe essere introdotto, nella migliore delle ipotesi, su scala europea. Dai 10 mila euro, le transazioni dovrebbero essere elettroniche così da poter essere tracciabili dalle autorità. L’obiettivo è prevenire o almeno rendere più difficile il riciclaggio in Germania di denaro frutto di attività criminali. (Geb)