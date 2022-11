Governo: Urso, taglio graduale cuneo fiscale, ora accelerare su Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- “Troveremo i soldi per tagliare il cuneo fiscale nel corso della legislatura, ora acceleriamo sul Pnrr e le semplificazioni per dare sprint alle aziende, creare lavoro, difendere le filiere strategiche”. Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, che in un’intervista al “Messaggero” ha chiarito che “non si può fare tutto subito” e che “tagliare il cuneo fiscale è un obiettivo di legislatura” ma “opereremo gradualmente”. Il taglio sarà “graduale” e che “sarà per due terzi per il lavoratore e un terzo per l'azienda”, ha poi aggiunto il ministro. (segue) (Rin)