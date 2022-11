Roma: blitz antidroga nelle zone della movida e nelle piazze di spaccio, 11 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Blitz antidroga nelle zone della movida e nelle piazze di spaccio di Roma, con 11 arresti. Dalla serata di ieri e per tutta la notte, i carabinieri del gruppo di Roma, con l’ausilio del Nas, hanno effettuato un servizio straordinario finalizzato al controllo del territorio e alla prevenzione generale di reati e fenomeni di degrado nell’ambito della cosiddetta “Movida” a campo dei Fiori, Monti e Pigneto cosi come pianificato dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto Bruno Frattasi. Oltre le consuete pattuglie in uniforme sono state impiegate anche pattuglie in borghese, pattuglie con alcol test e sono stati svolti maggiori controlli sull'abuso di alcol e droga. Complessivamente, i carabinieri hanno controllato 485 persone e 175 veicoli. I Carabinieri del comando provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito dei servizi antidroga in vari quartieri della Capitale, che hanno consentito di arrestare 11 persone, ritenute gravemente indiziate del reato di detenzione e spaccio di sostante stupefacenti. Nel corso delle attività sono stati sequestrati circa 2 kg di sostanze stupefacenti e oltre 7.000 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecite. (segue) (Rer)