Roma: blitz antidroga nelle zone della movida e nelle piazze di spaccio, 11 arresti (4)

- In manette è finito anche un 23enne egiziano, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Piazza Dante a vendere alcune dosi di marijuana ad un giovane in via Giolitti angolo via Manin. Rinvenute anche diverse dosi della stessa droga, occultate in bocca e nelle sue tasche. L’acquirente è stato identificato e segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quale assuntore. A Tor Bella Monaca, infine, i carabinieri della locale stazione hanno eseguito dei blitz all’interno delle note piazze di spaccio, arrestando 3 persone e sequestrando 11 dosi di cocaina, 3 dosi di eroina, 5 dosi di hashish e 6 dosi di crack. Tutti gli arresti sono stati convalidati. (Rer)