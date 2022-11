Tlc: Urso su Tim-rete unica, creare condizioni per salvaguardare asset

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema Tim-rete unica “è articolato” e si tratta di "creare delle condizioni che consentano di salvaguardare un asset, ma di non rinunciare ad un principio primo che ispira la buona politica: non lasciare indietro nessuno”. Ad affermarlo stato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in un’intervista al “Messaggero”. Per il ministro, questo principio “vale per le aree bianche e grigie, vale per gli addetti di Tim e del suo indotto; vale per gli utenti. La rete è un bene pubblico e quindi deve essere a controllo pubblico”. (Rin)